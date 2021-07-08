Ev tekstili tasarım yarışması eğitimleri sürüyor
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Ev tekstili tasarım yarışması eğitimleri sürüyor

Ev tekstili tasarım yarışması eğitimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

UTİB'in 11. Ev Tekstili Tasarım Yarışması bünyesinde bu yıl ilk kez Master Class Eğitimleri devam ediyor.

UTİB'in 11. Ev Tekstili Tasarım Yarışması bünyesinde bu yıl ilk kez Master Class Eğitimleri devam ediyor. Tasarımcı Nazlı Birge Topçu, konsept geliştirmenin marka için kıvılcım olduğunu söyledi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) 11'inci Ev Tekstili Tasarım Yarışması kapsamında düzenlediği Master Class Birinci Adım Eğitimlerinin ikincisi, eğitime katılmaya hak kazanan öğrenciler ile çevrimiçi ortamda düzenlendi. 'Ev Tekstilinde Konsept Geliştirme' temasıyla katılımcılara yarışma sürecinde faydalanmaları adına kritik bilgiler sunuldu. Tasarımcı Nazlı Birge Topçu, konseptin, bir markanın benzersizliği ve kıvılcımı olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nca desteklenen 11'inci Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nın ana temasının sürdürülebilirlik olduğunu hatırlatan ve ev tekstili ürünlerinde de aranan en önemli özelliğin insan ve çevreye zarar vermemesi gerektiğini aktaran Nazlı Birge Topçu, yarışmacılara konsept geliştirmenin önemi ve stratejik noktaları hakkında bilgi verdi.

Konseptin önce kurumsal kimlik ve marka DNA'sını özümsemek ile başlayacağını da dile getiren Nazlı Birge Topçu, "Tasarım yaparken aslında farkında olmadan kafamızdaki fikirleri şekillendirirken aslında bir konsept çalışması içine giriyoruz. İnsanlar, ne yaptığınızı değil neden yaptığınızı satın alıyor. Genelde iletişim, 'Ne yapıyorsun' ile başlıyor. Sonrasında 'Nasıl yapıyorsun' ve 'Neden yapıyorsun' ile bitiyor. Yani dışarıdan içeriye soru sorarak Başarılı ve özgün markalar ise bunun tam tersini düşünerek yapıyor. Neden ile başlayıp ne ile bitiriyor. Mükemmel bir konsepti oluşturmanın anahtarı, her zaman özgün olmaktır. Gerçekçiyseniz, insanların size güvenmeleri ve markanızı satın almaları çok daha olasıdır. Kim olduğunuzun temellerini ve marka teklifinizin tam olarak ne olduğunu anlamak, hedef kitleniz ile aranızda bağ oluşturacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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