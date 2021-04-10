Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı
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Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı

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Hindistan'ın Telanga eyaletindeki bir arazide ev inşaatı için kazı yapan işçiler, içi altın ve gümüş dolu bir çömlek buldu. Arazinin sahibinin hazine dolu çömleğe dokunduğu anlarda kendinden geçmesi kameralara yansıdı. Bulunan hazine yetkililere teslim edildi.

Jangaon bölgesine bağlı Pembarthi köyünde bulunan çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın; 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı. Independent Türkçe'de yer alan habere göre yaklaşık bir metre derinlikte bulunan eşyalar daha sonra yetkililere teslim edildi.

HAZİNEYE DOKUNUNCA KENDİNDEN GEÇTİ

Hazinenin dini öneme sahip olduğunu öne süren bölge sakinleri dua etti. Arazinin sahibi Narsimha adlı kişinin çömleğe dokunduktan sonraki histerik davranışları kameraya yansıdı.

Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı

BÖLGEDE KAZI YAPMAK YASAKLANDI

Jangaon Bölge Memuru Rajendra Prasad, "Keşfin haberini aldıktan sonra değerli eşyaları kurtardık. Ayrıca arazi sahibine, bir sonraki emre kadar bölgede herhangi bir kazı faaliyetine başlamaması yönünde talimat verdik" dedi.

ÇÖMLEKTEN SERVET ÇIKTI

Yetkililer çömleğin içinden 51 altın boncuk, 22 altın küpe, 11 altın kolye; 26 gümüş çubuk, 5 gümüş zincir çıktığını açıkladı. 6,5 gram ağırlığında bir yakut bulunduğu da kaydedildi.

Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı

TAPINAK İDDİASI GÜÇ KAZANDI

Pembarthi köy meclisi üyesi Anjaneyula Goud, bölgede kazı yapılması halinde daha fazla hazine bulunacağını belirterek, "Geçmişte burada bir tapınağın olduğundan söz edilmişti. Pek çok kişi buna inanmamıştı. Ancak söz konusu çömleğin ortaya çıkmasından sonra bundan eminiz." dedi.

Goud, bölgeye tapınak inşa edilmesi için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Eyaletin arkeoloji biriminin müdürü Sreenivasa Raju ise "Hazine uzmanlar tarafından inceleniyor. Bir yorumda bulunmak için çok erken" dedi.

Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı
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