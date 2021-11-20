Ev alacaklar dikkat! Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran - Haberler Ekonomi
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Ev alacaklar dikkat! Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. İlk hamleyi yapan kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Kamu bankaları konut kredilerinde faizi 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında olduğu gibi kasım ayında da faiz indirimine gitti. Eylül 100 baz puan indirim yapan Merkez, ekimde 200, kasımda ise 100 baz puanlık indirime gitti. Böylece son 3 ayda faiz 400 baz puan düşürülmüş oldu.

Merkez'in faiz hamlesi kredi faizlerine de yansımaya başladı. İlk hamle kamu bankalarından geldi. Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, dün itibarıyla üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

Kamu bankalarının ardından gözler özel bankalara çevrildi. Özel bankaların da önümüzdeki günlerde beklenen hamleyi yapıp kredi faizlerini aşağıya çekmesi bekleniyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (1)
Hek Tor:Sacmalamakta birinciler zaten. Lan adama kredi versen bile, elektrigi, suyu, GAZI, benzini, yagi, elmasi, ARMUTU, eti, tuzu, velhasil teneffüs ettigi havaya gün asiri zam gelirken, o krediyi ödeyecek parayi nereden bulacak ha 165 ay-kûlu akilli bankacilarim, ekonomistlerim, canlarim, cigerlerim... La Bahar Candan"in ay-kûsu bilem 192, yani sizlerinkinden fazlaymis.
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