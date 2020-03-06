Eurocup'ta çeyrek finale kalan tek temsilcimiz Tofaş oldu

06.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:14

Eurocup Top 16 turu, dün oynanan Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçıyla sona erdi. İstanbul’da oynanması gereken ancak İtalya'daki Koronavirüs salgınından dolayı Türkiye'nin uyguladığı seyahay kısıtı nedeniyle Belgrad’a taşınan maç, İtalya temsilcisinin 106-96 üstünlüğüyle sona erdi. Daçka bu sonucun ardından Avrupa defterini kapatırken Bolongna, çeyrek finalde Monaco’yla eşleşti.

Eurocup’taki bir diğer temsilcimiz TOFAŞ ise geçtiğimiz maç haftasında gruptan çıkmayı garantilemişti. Top 16’daki son maçında Morabanc Andora’yla karşılaşan temsilcimiz, mücadeleden 97-94 galip ayrılarak bir üst tura galibiyetle çıktı. Unicaja Malaga’nın ardından grubu ikinci bitiren TOFAŞ, çeyrek finalde Yunan ekibi Promitheas’la karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk maçı 17 Mart Salı günü Promitheas’ın ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş ise 20 Mart Cuma günü Bursa’da oynanacak.