Euro Cup Women C Grubu maçı

05.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:47

Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ormanspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, rakibine 69-62 mağlup olarak Avrupa Kupası'na veda etti.



Salon: Ankara Sait Zarifoğlu



Hakemler: Andrada Csender xx, Ivana Radinovic xx, Amalia Marchis xx



Ormanspor: Angelica Robinson xxx (16), Johannah Leedham xxx (16), Arike Ogunbowale xxx (14), Nilay Kartaltepe xx (2), Courtney Paris xxx (10), Pelin Bilgiç xx (9), Naile Çırak x, Damla Gezgin x (2), Yeliz Doğan x



Bellona Kayseri Basketbol: Shacobia Barbee xxx (16), Ayşegül Günay xx (6), Kennedy Burke xxx (21), Ann Wauters xx (4), Luca Ivankovic xxx (10), Beril Albayrak x, Klaudia Perisa x (5), Kübra Siyahdemir x



Periyotlar: 1.Periyot: 20-14 (Ormanspor lehine) 2.Periyot: 16-22 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 19-11 (Ormanspor) 4.Periyot: 14-15 (Bellona Kayseri lehine)



Devre: 36-36 berabere) - KAYSERİ

Kaynak: İHA