EURO 2021 ne zaman nerede yapılacak? EURO 2021'e hangi ülkeler katıldı? Euro 2020 grupları belli oldu mu?

A Milli Futbol Takımı'nın da katılacağı Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi sporseverler konu ile ilgili çeşitli aramlar yapıyor. EURO 2020 grupları belli oldu mu? EURO 2021 ne zaman nerede yapılacak? EURO 2021'e hangi ülkeler katıldı, merak edildi.