EURO 2021 ne zaman nerede yapılacak? EURO 2021'e hangi ülkeler katıldı? Euro 2020 grupları belli oldu mu?
A Milli Futbol Takımı'nın da katılacağı Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi sporseverler konu ile ilgili çeşitli aramlar yapıyor. EURO 2020 grupları belli oldu mu? EURO 2021 ne zaman nerede yapılacak? EURO 2021'e hangi ülkeler katıldı, merak edildi.
Pandemi nedeniyle 2021 yazında oynanacak ancak adı Euro 2020 olarak anılacak şampiyona için play-off maçlarında son 4 bileti alan takımların belirlenmesi ile gruplar son halini aldı.Peki, EURO 2021 ne zaman nerede yapılacak?EURO 2021'e hangi ülkeler katıldı?
EURO 2021 NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?
Koronavirüs nedeniyle bu senenin Haziran ayında yapılamayan Avrupa'nın ülkeler düzeyindeki en büyük turnuvası, 11 Haziran 2021 tarihinde İtalya-Türkiye maçıyla start alacak.
UEFA, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2020'yi koronavirüs salgını sebebiyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na 12 ülke ev sahipliği yapacak. EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapacak ülkeler şunlar: İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan. EURO 2020'nin oynanacağı şehirler ise Roma, Bakü, Saint Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte olacak.
A Grubu
• TÜRKİYE
• İTALYA
• GALLER
• İSVİÇRE
B Grubu
• BELÇİKA
• RUSYA
• DANİMARKA
• FİNLANDİYA
C Grubu
• HOLLANDA
• UKRAYNA
• AVUSTURYA
• KUZEY MAKEDONYA
D Grubu
• İNGİLTERE
• HIRVATİSTAN
• İSKOÇYA
• ÇEKYA
E Grubu
• İSPANYA
• İSVİÇRE
• POLONYA
• SLOVAKYA
F Grubu
• FRANSA
• ALMANYA
• PORTEKİZ
• MACARİSTAN