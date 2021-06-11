EURO 2020'ye görkemli açılış
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EURO 2020'ye görkemli açılış

EURO 2020'ye görkemli açılış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020, Türkiye-İtalya karşılaşmasıyla başlarken, turnuva görkemli bir açılış töreniyle başladı.

EURO 2020, Türkiye-İtalya karşılaşmasıyla başlarken, turnuva görkemli bir açılış töreniyle başladı. Ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli canlı konser verirken, havai fişek gösterisi tribünleri coşturdu.

A Milli Takım'ın İtalya ile karşı karşıya geldiği mücadeleyle birlikte EURO 2020 de başladı. Açılış karşılaşması öncesinde tribünleri dolduran 16 bin taraftar, takımlarına destek verdi. Açılış seremonisinde İtalyan Polis Bandosu'nun kısa konserinin ardından dünyaca ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli sahaya çıktı ve verdiği canlı konserle tribünleri coşturdu. Andrea Bocelli'nin ardından İrlanda'nın dünyaca ünlü rock grubu U2'nun EURO 2020'nin açılış seremonisi için söylediği şarkı online olarak Roma Olimpiyat Stadı'nda skorboardlara yansıtıldı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

EURO 2020'ye görkemli açılış
EURO 2020'ye görkemli açılış
EURO 2020'ye görkemli açılış
EURO 2020'ye görkemli açılış
EURO 2020'ye görkemli açılış
EURO 2020'ye görkemli açılış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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