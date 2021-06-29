EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İngiltere, Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Almanya'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İsveç-Ukrayna maçının galibi, İngiltere'nin çeyrek finalde rakibi olacak. Öte yandan Almanya'nın da turnuvadan elenmesiyle ölüm gurubu olarak adlandıran F Grubu'ndan çıkan hiçbir takım son 16 turundan ilerisini görememiş oldu.