EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi
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EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi
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EURO 2020 Son 16 Turu'nda İngiltere, Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Almanya'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İsveç-Ukrayna maçının galibi, İngiltere'nin çeyrek finalde rakibi olacak. Öte yandan Almanya'nın da turnuvadan elenmesiyle ölüm gurubu olarak adlandıran F Grubu'ndan çıkan hiçbir takım son 16 turundan ilerisini görememiş oldu.

İngiltere ile Almanya, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Almanya'yı 2-0 mağlup eden İngilizler, çeyrek finale yükseldi.

ALMANYA'YA FIRSAT VERMEDİLER

İki takımın da birbirini tartarak başladığı karşılaşmada ilk yarı da tempo yükselmedi. Özellikle İngiltere'nin defansı sağlama alan oyun anlayışına bir çözüm üretemeyen Almanlar, pozisyon üretmekte zorluk yaşadı. İkinci yarıda, ilk yarıya benzer bir tempoyla devam ederken 75. dakikada Sterling, İngiltere'yi öne geçiren golü attı. Bu golden sonra rakip yarı alanda baskısını artırmaya başlayan Almanya, Müller'le yüzde yüzlük bir pozisyondan faydalanamadı. 86. dakikada Harry Kane farkı 2'ye çıkaran golü atarken Almanya'nın gardını tamamen düşürdü. Mücadeleyi 2-0 kazanan İngiltere'nin çeyrek finaldeki rakibi, İsveç-Ukrayna maçının galibi olacak.

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