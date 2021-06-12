EURO 2020'deki Danimarka-Finlandiya maçı 21.30'da oynanacak

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in fenalaşması sonrası yarıda kalan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, TSİ 21.30'da kaldığı yerden devam edecek.

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in fenalaşması sonrası yarıda kalan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, TSİ 21.30'da kaldığı yerden devam edecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, tıbbi acil durum nedeniyle ertelenen karşılaşmanın, iki takım oyuncularının da isteği üzerine kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. İkinci yarının 5 dakikalık aranın ardından oynanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, Eriksen'in bir an önce sağlığına kavuşması talebinde bulunuldu ve her iki takıma örnek davranışları için teşekkür edildi.

B Grubu'ndaki Belçika-Rusya karşılaşmasının da planlandığı gibi TSİ 22.00'de başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer