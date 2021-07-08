EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı

EURO 2020'de finalin adı İngiltere-İtalya oldu. Futbolcular dev turnuvaya kendi kalelerine attıkları gollerle adeta damga vurdu. Avrupa şampiyonaları tarihinde oyuncular toplam 9 kez kendi kalesine gol atarken bu rakam sadece EURO 2020'de 11'e ulaştı.