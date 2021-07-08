EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı
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EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı

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EURO 2020'de finalin adı İngiltere-İtalya oldu. Futbolcular dev turnuvaya kendi kalelerine attıkları gollerle adeta damga vurdu. Avrupa şampiyonaları tarihinde oyuncular toplam 9 kez kendi kalesine gol atarken bu rakam sadece EURO 2020'de 11'e ulaştı.

EURO 2020 birçok ilke sahne olurken futbolcuların kendi kalesine attığı goller turnuvaya damga vurdu.

GÖRÜLMEMİŞ İSTATİSTİK

Avrupa şampiyonaları tarihindeki futbolcular toplam 9 kez kendi kalesine gole atarken sadece bu turnuvada 11 oyuncu kendi kalesine gol atarak görülmemiş bir istatistik ortaya çıkardı.

İşte kendi kalesine gol atanlar:

Merih Demiral, Mats Hummels, Wojciech Szczesny, Ruben Dias, Rafael Guerreiro, Lukas Hradecki, Martin Dubravka, Juraj Kucka, Pedri, Denis Zakaria, Simon Kjaer

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı
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