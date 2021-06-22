EURO 2020 D Grubu'nda Çekya'yı 1-0 yenen İngiltere namağlup bir üst tura yükseldi

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Çekya'yı 1-0 mağlup etti ve gruptan namağlup çıktı. Bu sonucun ardından Çekya, grupta 4 puanla 3. oldu ve en iyi dört üçüncüden biri olmak için diğer maçları beklemeye başladı. İngiltere ise son 16 turunda F Grubu'nda yer alan ve turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, Almanya ve Portekiz takımlarından biriyle eşleşmesi bekleniyor. F Grubu'nda yer alan bir diğer takım Macaristan'ın da İngilizlere matematiksel olarak rakip olma şansı var.