EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı

EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Ukrayna puanını 3' yükseltirken, Kuzey Makedonya henüz puanla tanışamadı. Ukrayna gruptaki son maçında Avusturya karşısına gruptan çıkma iddiasıyla çıkacak.

EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Ukrayna, Bükreş Arena Nationala'da Kuzey Makedonya'yla karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan Ukrayna gruptaki ilk galibiyetine ulaştı.

İKİ TAKIM DA PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI

Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Andriy Yarmolenko ve 34. dakikada Roman Yaremchuk attı. Makedonya'da Ezgjan Alioski, 57. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak penaltı dönüşünde topu tamamlayarak ağları havalandırdı. Ukrayna'da ise Ruslan Malinovskyi 83. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bu sonucun ardından Ukrayna puanını 3'e yükseltti. Makedonya ise 2 maç sonunda puanla tanışamadı. Ukrayna gruptaki son maçında Avusturya ile karşılaşacak. Makedonya ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.