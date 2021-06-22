EURO 2020 B Grubu'nu 2. bitiren Danimarka'nın son 16 turunda rakibi Galler oldu

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Rusya'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından son 16 turuna yükselen Danimarka'nın rakibi, A Milli Takım'ın grubunu 2. bitiren Galler oldu. Öte yandan Danimarka, Avrupa Şampiyonası tarihinde 3 puanla gruptan 2. çıkan ilk takım oldu.