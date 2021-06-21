EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya'yı 2-0 yenen Belçika namağlup bir üst tura yükseldi

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Belçika gruptan 3'te 3 yaparak çıkarken Finlandiya ise 3. oldu.