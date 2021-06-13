EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti
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EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti
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EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Krestovskiy Stadyumu'nda Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından gruptaki tüm maçlar tamamlanırken Belçika lider durumda bulunuyor.

EURO 2020 B Grubu mücadelesinde Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi. St. Petersburg'da bulunan Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan maçı Belçika 3-0 kazandı. Karşılaşma boyunca rahat bir oyun sergileyen Belçika'da Lukaku attığı 2 golle takımın öne çıkan ismi oldu.

BELÇİKA'DAN İLK GALİBİYET

Karşılaşmanın 10. dakikasında sahneye çıkan Romelu Lukaku, attığı golle takımını öne geçirdi. 34. dakikaya gelindiğinde Meunier farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Belçika, Rusya'ya geri dönüş şansını tanımadı ve dakikalar 88'i gösterdiğinde yeniden sahne alan Romelu Lukaku attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirledi. B Grubunda ilk maçında ilk galibiyetini alan Belçika, ikinci maçında Danimarka'yla karşı karşıya gelecek. İlk maçından eli boş ayrılan Rusya ise ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak.

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Akşam 22.00'de gündüz maçı
Akşam 22.00'de gündüz maçı
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