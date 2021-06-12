EURO 2020 A Grubu maçında Galler, İsviçre'yle 1-1 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EURO 2020 A Grubu maçında Galler, İsviçre'yle 1-1 berabere kaldı

Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020'de Türkiye'nin yer aldığı grupta Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre'yle 1-1 berabere kaldı. İlk hafta maçlarının tamamlandığı grupta A Milli Takım son sırada yer aldı. Galler, 16 Haziran'da Bakü'de Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'de A Milli Takımımızın yer aldığı A Grubu'nda Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

KARŞILIKLI GOLLERLE BİTTİ

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsviçre 49. dakikada Breel Embolo'nun attığı golle öne geçerken, Galler'in cevabı 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi. Öte yandan İsviçre'de Mario Gavranovic'in 85. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ GALLER

İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi(2 galibiyet, 4 beraberlik). Öte yandan İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 maçın sadece birinde iki gol attı. Grubun 2. hafta maçlarında A Milli Takımımız Galler ile karşılaşacakken, İtalya ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

GRUPTA SON DURUM

EURO 2020 A Grubu'nda ilk hafta maçlarının ardından İtalya 1. sırada yer alırken, Galler ve İsviçre eşit puanla sırasıyla 2. ve 3. sıraya yerleşti. İtalya'ya açılış maçında 3-0 kaybeden Türkiye ise kendine son sırada yer buldu.

EURO 2020 A Grubu maçında Galler, İsviçre'yle 1-1 berabere kaldı
Beraberlik bizi mutlu eder! Grubumuzdaki rakipler Galler ve İsviçre'nin ilk 11'leri belli oldu
Beraberlik bizi mutlu eder! Grubumuzdaki rakipler Galler ve İsviçre'nin ilk 11'leri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Sedat Peker Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Selçuk Balcı Burcu Biricik Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EURO 2020 A Grubu maçında Galler, İsviçre'yle 1-1 berabere kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 18:59:56. #1.15#

title