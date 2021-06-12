EURO 2020 A Grubu maçında Galler, İsviçre'yle 1-1 berabere kaldı

EURO 2020'de Türkiye'nin yer aldığı grupta Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre'yle 1-1 berabere kaldı. İlk hafta maçlarının tamamlandığı grupta A Milli Takım son sırada yer aldı. Galler, 16 Haziran'da Bakü'de Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'de A Milli Takımımızın yer aldığı A Grubu'nda Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

KARŞILIKLI GOLLERLE BİTTİ

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsviçre 49. dakikada Breel Embolo'nun attığı golle öne geçerken, Galler'in cevabı 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi. Öte yandan İsviçre'de Mario Gavranovic'in 85. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ GALLER

İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi(2 galibiyet, 4 beraberlik). Öte yandan İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 maçın sadece birinde iki gol attı. Grubun 2. hafta maçlarında A Milli Takımımız Galler ile karşılaşacakken, İtalya ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

GRUPTA SON DURUM

EURO 2020 A Grubu'nda ilk hafta maçlarının ardından İtalya 1. sırada yer alırken, Galler ve İsviçre eşit puanla sırasıyla 2. ve 3. sıraya yerleşti. İtalya'ya açılış maçında 3-0 kaybeden Türkiye ise kendine son sırada yer buldu.