Etiyopya, her sektörden Türk yatırımcı bekliyor Etiyopya'nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopya Ülke tanıtım toplantısında ülkesinin yatırım olanaklarından bahsederek her sektörden Türk yatırımcıları Etiyopa'ya yatırım yapmaya davet etti.

Etiyopya'nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopya Ülke tanıtım toplantısında ülkesinin yatırım olanaklarından bahsederek her sektörden Türk yatırımcıları Etiyopa'ya yatırım yapmaya davet etti. Kaynak: Dunya.com