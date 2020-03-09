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Etiyopya, Ekonomi

Etiyopya, her sektörden Türk yatırımcı bekliyor

Etiyopya'nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopya Ülke tanıtım toplantısında ülkesinin yatırım olanaklarından bahsederek her sektörden Türk yatırımcıları Etiyopa'ya yatırım yapmaya davet etti.

09.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:35
Etiyopya, her sektörden Türk yatırımcı bekliyor

Etiyopya'nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopya Ülke tanıtım toplantısında ülkesinin yatırım olanaklarından bahsederek her sektörden Türk yatırımcıları Etiyopa'ya yatırım yapmaya davet etti.

Kaynak: Dunya.com

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