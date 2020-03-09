Etiyopya, her sektörden Türk yatırımcı bekliyor
Etiyopya'nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopya Ülke tanıtım toplantısında ülkesinin yatırım olanaklarından bahsederek her sektörden Türk yatırımcıları Etiyopa'ya yatırım yapmaya davet etti.
09.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:35
Etiyopya'nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopya Ülke tanıtım toplantısında ülkesinin yatırım olanaklarından bahsederek her sektörden Türk yatırımcıları Etiyopa'ya yatırım yapmaya davet etti.
Kaynak: Dunya.com