ETİK Başkanı İşler: 60 milyon turist hedefine yaklaşacağımızı tahmin ediyoruz

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 2021 yılını 29 milyon turistle kapatmayı öngördüklerini belirterek, "2022 yılında ise 2023 yılındaki hedefimiz olan 60 milyona yaklaşacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarının da etkisiyle olumsuz etkilenen turizm sektöründe, yeni sezonda turist hareketliliğinin artmasıyla yeniden canlanma hedefleniyor. 2 Aralık'ta başlayan ve bugün sona erecek '15'inci Travel Turkey İzmir'de turizmin sektör temsilcileri, yeni sezonu değerlendirdi. Turizmin çok güçlü olduğunu ve kırılganlık eşiğini aştığını söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "2 yılın ardından 2022'de yeni umutlar yeşeriyor. 2022'de çok ciddi bir rezervasyon alımı var. Bu rezervasyonlar bizim için son derece sevindirici. 'Travel Turkey'de yapmış olduğumuz görüşmeler son derece pozitif geçiyor. 2021 yılında da rakiplerimize göre açık ara öndeydik. 2021 yılını 29 milyon turistle kapatacağımızı öngörüyoruz. 2022 yılında ise 2023 yılındaki hedefimiz olan 60 milyona yaklaşacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.