Etebo, sağlık kontrolünden geçti
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Etebo, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Etebo, sağlık kontrolünden geçti.

Etebo, sağlık kontrolünden geçti
09.09.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:22

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Etebo, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Oghenekaro Etebo, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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