2011 yılında Galatasaray'a gelen ve 14 yıl aradan sonra 19 kupa kazanarak Galatasaray'dan ayrılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu. Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

ARJANTİN'E GİDİYOR

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fernando Muslera, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile anlaştı. Uruguaylı kalecinin Arjantin ekibi ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve sözleşme imzalayacağı belirtildi. Haberde, Muslera'nın Penarol'den de 1.5 yıllık teklif aldığı ancak daha düşük bir maaş sunulduğu için Muslera'nın Estudiantes'in teklifini kabul ettiği belirtildi.

ESTUDİANTES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Club Estudiantes de La Plata, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin La Plata şehrinin takımıdır. Renkleri kırmızı-beyazdır.

Kulüp 4 Ağustos 1905 tarihinde öğrenciler tarafından kurulmuştur. Amblemindeki 10 yıldızın her biri şimdiye kadar kazandığı şampiyonlukları temsil etmektedir. Bu şampiyonlukların dördü ulusal, beşi uluslararası düzeydedir.