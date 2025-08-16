Estrela Benfica hangi kanalda? Estrela Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Estrela Benfica maçı hangi kanalda? Estrela Benfica Portekiz Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Estrela Benfica maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Estrela Benfica maçını hangi kanal veriyor? İşte Estrela Benfica maçı yayın bilgisi haberimizde...

BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estrela Benfica maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak. Estrela Benficamaçını platformun kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecekler.

ESTRELA BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Estrela Benfica maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.