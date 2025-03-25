Son dönemin dikkat çeken kahve markalarından Espressolab, Türkiye'nin en yenilikçi kahve zinciri olarak biliniyor. 2014'te İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ilk mağazasını açan Espressolab, kahve tutkunlarına dünyadaki gurme kahve kültürünün değişik tatlarını sunuyor. Peki, Espressolab kaç şubesi var?

ESPRESSOLAB KAÇ ŞUBESİ VAR?

Espressolab kurumsal sayfasında yer alan açıklama:

Türkiye'nin en yenilikçi kahve zinciri olarak; kahve tutkunlarına dünyadaki gurme kahve kültürünün değişik tatlarını sunuyoruz. 2014'te İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ilk mağazamızla kapılarımızı açtığımız andan itibaren kahve tutkuları arasında önemli bir hayran kitlesine sahip olduk. İyi kahveye olan tutkumuzu her geçen gün daha fazla kahve severle paylaşmak için çok çalışıyoruz. Global bir marka olma yolunda ilerleyen şirketimizin 1 kavurma merkezi, Türkiye ve yurt dışında toplam 336 mağazası bulunmaktadır. 2025 yılı içerisinde mağaza sayımızı 400'e çıkarmayı hedeflemekteyiz.