Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün

CHP lideri firmaları tek tek söyleyip, açıkça hedef gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında

Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 gözaltı

Espressolab kaç şubesi var?

Espressolab kaç şubesi var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahve markaları arasında son dönemin dikkat çeker isimlerinden olan Espressolab, her yönüyle merak edilmeye başlandı. Peki, Espressolab kaç şubesi var?

Son dönemin dikkat çeken kahve markalarından Espressolab, Türkiye'nin en yenilikçi kahve zinciri olarak biliniyor. 2014'te İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ilk mağazasını açan Espressolab, kahve tutkunlarına dünyadaki gurme kahve kültürünün değişik tatlarını sunuyor. Peki, Espressolab kaç şubesi var?

ESPRESSOLAB KAÇ ŞUBESİ VAR?

Espressolab kurumsal sayfasında yer alan açıklama:

Türkiye'nin en yenilikçi kahve zinciri olarak; kahve tutkunlarına dünyadaki gurme kahve kültürünün değişik tatlarını sunuyoruz. 2014'te İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ilk mağazamızla kapılarımızı açtığımız andan itibaren kahve tutkuları arasında önemli bir hayran kitlesine sahip olduk. İyi kahveye olan tutkumuzu her geçen gün daha fazla kahve severle paylaşmak için çok çalışıyoruz. Global bir marka olma yolunda ilerleyen şirketimizin 1 kavurma merkezi, Türkiye ve yurt dışında toplam 336 mağazası bulunmaktadır. 2025 yılı içerisinde mağaza sayımızı 400'e çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title