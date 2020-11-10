Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor
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Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor

10.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:52

TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay, bugün Mecliste AK Parti kurmaylarıyla bir araya geliyor. Genel Kurul'da öğleden sonra görüşmelerine devam edilecek istihdam paketinde tartışmalı 2 maddenin geri çekileceği belirtildi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay, bugün Mecliste AK Parti kurmaylarıyla bir araya geliyor. Genel Kurul'da öğleden sonra görüşmelerine devam edilecek istihdam paketinde tartışmalı 3 maddenin çıkarılıp çıkarılmayacağı bugün netlik kazanacak.

SÖZLEŞMELERİN 2 YILA KADAR KOŞULSUZ OLARAK YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYORDU

25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması öngörülüyordu.

SENDİKALAR KARŞI ÇIKIYOR

Sendikalar; çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe iade davası hükümlerinden yaralanmadığı için buna şiddetle karşı çıkıyor.

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor

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