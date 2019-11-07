Esnaflara kredi müjdesi

07.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:24

Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, yıllık yüzde 8 olan faiz oranının yüzde 6'ya düşürüldüğünü açıkladı.



Başkan Ayhan Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Esnafımızın kullandığı krediler için uygulanan yıllık yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 6'ya düşmüştür. Ayrıca Halkbank tarafından alınan komisyon oranı yüzde 2'den yüzde 1'e düşmüştür. Kredi vadesi 1 yıldan 5 yıla kadar olarak belirlenmiştir. 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Halkbank aracılığı ile bölgemize bağlı kooperatiflerimiz kefaleti ile kullanılacak krediler için yapılan bu olumlu düzenlemede emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız." - ORDU

Kaynak: İHA