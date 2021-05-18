Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
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Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için açıkladığı 3'er bin ve 5'er bin TL'lik hibe desteği sonrası başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Desteğe ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, başvurular gelir kaybı ve kira destek başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından esnafa bir dizi müjde açıkladı. Bu kapsamda 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlanacak. Her iki gruba ayrı ayrı 3'er bin ve 5'er bin lira hibe desteği verilecek.

5 BİN LİRALIK DESTEK YAPILACAK İŞLETMELER

Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketinde birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

3'ER BİN LİRALIK DESTEK YAPILACAK İŞLETMELER

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. Bu gruba daha önceki desteklerden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından hibe desteğine nasıl başvuru yapıldığı merak konusu oldu. Yüz binlerce esnaf başvuru sayfasını araştırmaya başladı. Hibe desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Başvurular yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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