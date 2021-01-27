Esnafa kira desteği ödemesi bugün itibarıyla başladı
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Esnafa kira desteği ödemesi bugün itibarıyla başladı

27.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:10

Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteği ödemelerinin bugün itibarıyla ödenmeye başladığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf, sanatkar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteğinin 20 Ocak'ta başladığını hatırlatırken, kira kaybı desteği ödemelerinin ise bugün başladığını bildirdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Esnafve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun."

Esnafa kira desteği ödemesi bugün itibarıyla başladı

BAŞVURULAR 31 MART'A KADAR UZATILDI

Bakan Pekcan, önceki dün yaptığı açıklamada gelen talepler üzerine esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını bildirmişti. Buna göre, destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflar, 31 Mart 2021 akşamına kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.

DESTEK MİKTARLARI NE KADAR?

Bu kapsamda esnafa gelir kaybı desteği olarak 1.000'er lira, kira desteği olarak ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira olmak üzere 3 ay süreyle karşılıksız destek sağlanacak.

Esnafa kira desteği ödemesi bugün itibarıyla başladı
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