Eskrimde Kılıç Açık Turnuvası Edirne'de başladı

EDİRNE (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Kılıç Açık Turnuvası, Edirne'de başladı.

Edirne Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, 13 ilden 220 sporcu katılıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Edirne Temsilcisi İskender Berrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıç Açık Turnuvası'nın Edirne'de ilk kez düzenlendiğini söyledi.

10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde düzenlenen turnuvanın yarın sona ereceğini belirten Berrak, şunları kaydetti:

"10, 12 ve 14 yaş altı 220 sporcu, madalya için ter döküyor. Ayrıca Azerbaycan'dan sporcular da organizasyona katıldı. Edirne'de 6 lisanslı sporcumuz ve temel eğitim alan 4 sporcumuz var. Türkiye'de yaklaşık bin sporcu eskrim yapıyor. Eskrime dünyada ciddi talep var. Her spor dalı gibi eskrim de pandemiden etkilendi, sporcu kayıpları oldu. Şu anda toparlanma sürecinde. Eskrime çocuklar ve gençler yönelmeli. Çocuğun odaklanmasını güçlendiriyor, konsantre olmasını sağlıyor, dikkat dağınıklığına karşı etkili bir spor."

Berrak, Türkiye'de yıl içerisinde düzenlenen 8 turnuvanın sonucuna göre sporcuların milli takıma seçildiğini ifade etti.