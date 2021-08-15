Eskişehirsporlu futbolcu motosiklet kazasında yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti
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Eskişehirsporlu futbolcu motosiklet kazasında yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti

Eskişehirsporlu futbolcu motosiklet kazasında yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti
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Eskişehirspor forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Selman Çiftkanatlı kullandığı motosikletin şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsüne çarpması sonucu yaralanırken, motosiklette bulunan kız arkadaşı Nazar Gülhan hayatını kaybetti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Selman Çiftkanatlı kullandığı motosikletin otobüse çarpması sonucu yaralanırken, arkasında bulunan arkadaşı ise hayatını kaybetti.

BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTILAR

Çiftkanatlı'nın kullandığı 26 AEH 323 plakalı motosiklet, Batıkent Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Sokak'ta devrilerek, S.Ç. idaresindeki 26 EBB 106 plakalı şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çiftkanatlı ile motosiklette bulanan Nazar Gülhan, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehirsporlu futbolcu motosiklet kazasında yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti
Nazar Gülhan.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Çiftkanatlı'nın tedavisi devam ediyor. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, siyah-kırmızılı kulübün futbolcusu Çiftkanatlı, bugün arkadaşı Nazar Gülhan ile birlikte trafik kazası geçirdiği bildirildi. Gülhan'ın vefatının derin bir üzüntü içinde öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Futbolcumuzun yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Nazar Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, Selman Çiftkanatlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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