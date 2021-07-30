Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TFF 2.i Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor'da 2021-2022 sezonu hazırlıkları başladı.

TFF 2.i Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor'da 2021-2022 sezonu hazırlıkları başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından aerobik koşu yaptı. Core çalışmaları ve esneme ile antrenman sona erdi. Siyah-kırmızılı ekip, güne akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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