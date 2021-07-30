Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 2.i Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor'da 2021-2022 sezonu hazırlıkları başladı.

TFF 2.i Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor'da 2021-2022 sezonu hazırlıkları başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından aerobik koşu yaptı. Core çalışmaları ve esneme ile antrenman sona erdi. Siyah-kırmızılı ekip, güne akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı