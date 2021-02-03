Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Cengiz Seçsev oldu
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Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Cengiz Seçsev oldu

03.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:42
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Cengiz Seçsev oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da İlhan Var'dan boşalan teknik direktörlük görevine Cengiz Seçsev getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da İlhan Var'dan boşalan teknik direktörlük görevine Cengiz Seçsev getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkan vekili Fatih Sezer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Seçsev ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Cengiz Seçsev'in yardımcılıklarını Cemal Yavuzol, Evrensel Heper ve Yasin Söğüt, kaleci antrenörlüğünü ise Metin Kantarcı yapacak. Teknik kadroda Hürriyet Gücer oyuncu ve maç izleme antrenörü, Çetin Öztürk de maç ve performans analisti olarak görev alacak.

60 yaşındaki teknik adam, daha önce Bilecikspor, Eyüpspor, Eskişehir Şekerspor, Kütahyaspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, BUGSAŞ Spor, Tarsus İdman Yurdu, Niğde Belediyespor, Batman Petrolspor ve Düzcespor'u çalıştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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