Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

07.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:09
Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde saat 11: 30'da başlayan antrenmanda, Eskişehirsporlu oyuncular ısınma çalışmalarının ardından taktik çalıştı. Antrenman, şut çalışmalarının ardından sona erdi. Maç öncesinde Tuzlaspor 21 puan ile 4'üncü sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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