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Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep: 1-4

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçında hanesine 9 puan yazdıran Eskişehirspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup oldu.

Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep: 1-4

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçından galibiyetle ayrılan Eskişehirspor'a Gazişehir Gaziantep 'dur' dedi: 1-4.

Yeni Eskişehir Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi 11'de Kaan Kanak'la öne geçti. 20'de Gökhan Alsan'ın golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.

50'de Özgürcan (penaltı), 55'te del Valle ve 84'te Webo'nun golleriyle Gaziantep temsilcisi sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 38'e yükselterek zirve tırmanışını sürdürdü. Es Es ise 27 puanda kaldı.

Kaynak: Skorer

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