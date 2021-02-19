Eskişehirspor evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Eskişehirspor, bu sezon galibiyetle tanıştı. Kırmızı siyahlılar, öte yandan aldıkları bu galibiyetle 34 maçlık 3 puan hasretine de son vermiş oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Bandırmaspor'u konuk etti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada İbrahim Öner ve 50. dakikada penaltıdan Bedirhan Altunbaş kaydetti. Bandırmaspor'un tek sayısını ise 31. dakikada Pote kaydetti.

34 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Eskişehirspor, puanını 7 yaptı ve 18. sırada yer aldı. Öte yandan kırmızı siyahlılar bu galibiyetle 34 maçlık 3 puan hasretine de son vermiş oldu. Son 4 maçında 3. mağlubiyetini alan Bandırmaspor ise 30 puanla 10. sırada yer buldu.

Eskişehirspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.