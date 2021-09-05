Eskişehirspor Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
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Eskişehirspor Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı

Eskişehirspor Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehirspor, 9 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nu ölüm yıldönümünde unutmadı.

Eskişehirspor, 9 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nu ölüm yıldönümünde unutmadı.

En son formasını giydiği Eskişehirspor sosyal medya hesaplarından 'Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol! Ediz Bahtiyaroğlu' yazılı görseli ile paylaşım yaparak hayatını 9 yıl önce kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı.

Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Eylül 2012 günü evinde kalp krizi geçirmesi sonucunda yaşamını yitirmişti. Genç futbolcunun ani ölümü futbol camiasını derin üzüntüye boğmuştu. Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formasını giyen genç futbolcu son olarak Eskişehirspor'da oynadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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