Eskişehirspor'da mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı
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Eskişehirspor'da mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı

Eskişehirspor'da mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor Kulübünün mali kongresi ile olağanüstü seçimli genel kurulu yapıldı.

TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor Kulübünün mali kongresi ile olağanüstü seçimli genel kurulu yapıldı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığına Ali Çelikoğlu seçildi.

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından mali ve idari raporlar ile gelir-gider bilançosu okundu. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ve yönetimi, 188 delegenin 187'sinin oyuyla ibra edildi.

Eskişehirspor Kulübünün borcunun, 246 milyon 258 bin 239 lira olduğu açıklandı.

Konuşmaların ardından olağanüstü seçimli genel kurula geçildi. Kulüp başkanlığına aday çıkmaması üzerine, 28 Haziran'da genel kurulun tekrar toplanması kararlaştırılarak, seçim ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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