Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi

5 futbolcu ve 1 personelde koronavirüse rastlanan Eskişehirspor'da, 7 kişide daha pozitif vakaya rastlandı. Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonuçlarının daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir" denildi.

Eskişehirspor'da daha önce yapılan test sonucunda 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından yapılan yeni testlerde 7 personelin daha virüse yakalandığı açıklandı.

Kırmızı-Siyahlı kulüpten konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tedbir amaçlı olarak tüm futbolcularımıza, teknik heyeti ve idari personellerimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonuçlarının daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir" dedi. Söz konusu takımda hafta içerisinde 1 antrenör ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştır.

GİRESUN MAÇI SIKINTILI OLACAK

9 Nisan Cuma günü TFF 1. Lig''de lider Giresunspor'u konuk edecek Eskişehirspor'da eksikliklerin sayısı artarken, hastalıktan futbolcuların sorunsuz dönmesi için bekleyişe geçildi. Ligin en zayıf takımlarından biri olan Eskişehirspor, Süper Lig'e doğru emin adımlarla ilerleyen Giresunspor karşısında daha da zorlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı