- Eskişehirspor -6 puan cezası aldı

Eskişehirspor lige -6 puanla başlayacak

Eskişehirspor'da kritik süreç

Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Topkaya;

"-6 puan cezası federasyon tarafından kulübümüze uygulandı"

"Transfer yasağıyla ilgili 87 dosya var"

"Bu kulübün aşa yukarı 80 milyon borcu var"

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Topkaya, geçmişte Eskişehirspor forması giyen Sebastian Pinto'ya olan borç sebebiyle-6 puan cezası aldıklarını söyledi.

Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Topkaya, kulübün aldığı puan silme cezası, geçmiş dönemlerde forma giyen futbolcularla ve transfer yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Topkaya, "-6 puan cezası federasyon tarafından kulübümüze uygulandı" dedi. Pinto konusuyla ilgili açıklamalarına devam eden Topkaya, "Pinto 2 sene önce kulübü FIFA'ya şikayet etmiş. Bu şikayet devam etmiş, görüşülmüş gerekli yazışmalar ve itirazlar yapılmış. Bu süreçler değerlendirilmiş ve FIFA tarafından Eskişehirspor'a bir ceza teşhis edilmiş. 31 Ocak 2019 tarihin konuyla ilgili ceza FIFA tarafından federasyona bildirilmiş, federasyon da kulübümüze bildirmiş ve 60 gün içerisinde bu borcu ödeyin demiş. 60 gün içerisinde ödeme yapılmadığı için puan silme cezası kesinleşmiş. Parada verseniz ortada kesinleşmiş bir ceza var. Bu -6 puan cezası federasyon tarafından kulübümüze uygulandı. Boffin ve Akaminko dosyası Cast'ta. Yazışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Transfer yasağıyla ilgili 87 dosya ve 80 milyon borç"

Transfer yasağıyla ilgili 87 dosyanın olduğunu ve 80 milyon borcun olduğunu vurgulayan Topkaya, "Transfer yasağıyla ilgili 87 dosya var. Transfer yasağında farklı sebepler var. Hepsiyle tek tek görüşüyoruz. -6'yı uygulatırken Pinto ile defalarca görüştük. Başkanımız bir arkadaşımızı yanına gönderdi. Adam imzalıyor ertesi gün geri vazgeçiyor. Pinto'nun küme düşürme cezası hakkı kaldı. Transfer yasağının kaldırılması için ne kadar para gerektiğini şöyle söyleyeyim. Bu kulübün aşa yukarı 80 milyon borcu var. Mesela Pinto 5 maç oynamış ona 500 bin Euro borç var" diye konuştu.

Kaynak: İHA