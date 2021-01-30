Eskişehirspor: 5-2
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Eskişehirspor: 5-2

30.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:11
Eskişehirspor: 5-2

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Emre Malok (xxx), Erkan Akbulut (xx), Murat Altan (xx)ADANASPOR: Karacic (xx)- İsmail (xx), Donkor (xx), Uğurcan (xx) (Dk.70 Umut (?), Hakan (xx), Canberk (xx), Celil (xx), Ahmethan (xxx)(Dk.82 Ömer (?), Berkan (xx) (Dk.64 Hüseyin (x), Ergin (xxx) (Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Erkan Akbulut (xx), Murat Altan (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx)- İsmail (xx), Donkor (xx), Uğurcan (xx) (Dk.70 Umut (?), Hakan (xx), Canberk (xx), Celil (xx), Ahmethan (xxx)(Dk.82 Ömer (?), Berkan (xx) (Dk.64 Hüseyin (x), Ergin (xxx) (Dk.64 Atalay (x), Ozegovic (xxx) (Dk.82 Eren (?)

ESKİŞEHİRSPOR: Melih (x)- Sholaja (xxx), Talha (xx) (Dk.82 Kaan (?), Tolga (xx) (Dk.45 Onur (xx), Mehmet (xxx), Buğra (xx) (Dk. 63 Furgan (x), Bedirhan (xx), Erdal (xx), Mevlüt (xx), Bilal (xx), Berkay (xx)(Dk.82 Uğurcan (?)GOLLER: DK.21 Ergin Keleş, Dk.27-Dk.48- Dk.76 (pen)Ozegovic, Dk.45+2 Ahmethan Köse (Adanaspor)- Dk.58 Sholaja, 90+2 Mehmet (Eskişehirspor)SARI KARTLAR: Hakan (Adanaspor)-Bedirhan, Bilal (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig 19'uncu hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u  5-2 yenerek  3 puanın sahibi oldu.21'inci dakikada sol kanattan Canberk'in ortasına kafa vuran Ozegiç kafa ile vurdu. Defanstan dönen topla buluşan Ergin Keleş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.1-027'nci dakikada Adanaspor'da Celil'in defans arkasına yerden pasıyla buluşan Ergin, ceza sahası içerisinde Ozegovic'e pasını aktardı. Ozegovic'in yerden vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-045+2'nci dakikada Adanaspor'da Uğurcan'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci kontrol edemedi. Ahmethan kaleciden dönen topla buluşarak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0İlk yarı Adanaspor'un 3 farklı skoruyla son buldu.48'inci dakikada Eskişehirspor'da kaleci Melih'in dönen topu kontrol edememesi üzerine topla buluşan Ozegovic topu ağlara yolladı. 4-058'inci dakikada sol kanattan atak şansı arayan Eskişehirspor, ceza sahasında Erdal'ın ortasıyla arka direkte topla buluşan Sholaja, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-176'ncı dakikada penaltı vuruşu kazanan Adanaspor'da topun başına gelen Ozegovic topu ağlarla buluşturdu. 5-190+2'nci dakikada Eskişehirspor'da topla buluşan Mehmet ceza sahası içerisindeki karambolde topu ağlara gönderdi. 5-2

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor 3 farklı skorla sahasından 3 puanla ayrıldı.


- Adana
Eskişehirspor: 5-2
Eskişehirspor: 5-2
Eskişehirspor: 5-2
Eskişehirspor: 5-2
Eskişehirspor: 5-2
Eskişehirspor: 5-2
Eskişehirspor: 5-2
Eskişehirspor: 5-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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