Eskişehirspor: 3-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Mustafa Yüksel (xx), Mehmet Şengül (xx)

SARI KARTLAR: Serkan Özbakan, Göksu, İbrahim (Akhisarspor), Hasan Ulaş, Berkay, Bartu ( Eskişehirspor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Ankara Demirspor'a 1-0 kaybeden Akhisarspor, sahasında düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle rahat yendi: 3-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci devresine çok hızlı başlayan Akhisarspor 46'ncı dakikada Serkan Sefil'le gol perdesini açtı: 1-0. Serkan'ın golünden 3 dakika sonra bu kez Cihat, Eskişehirspor fileleri havalandırıp farkı ikiye çıkardı: 2-0. Mücadelede son sözü 86'ncı dakikada Oğuzcan söyledi. Akhisarspor bu galibiyetle puanını 16 yaptı ve 10'uncu sıraya yükseldi. Eskişehirspor ise 7 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı.

Demirören Haber Ajansı / Barış Gezici - Spor Haberleri

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