Eskişehir Türkiye'nin kuşkonmaz üretim merkezi

27.08.2019 11:50

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Türkiye'deki kuşkonmaz üretiminin yüzde 90'dan fazlasının Eskişehir'de yapıldığını, yurt içi pazarı ile birlikte Romanya, Hollanda, Almanya ve Singapur gibi ülkelere ihracat yapılarak ülkeye döviz kazandırdığını belirtti.



Dr. Sever, şube müdürleriyle birlikte Sarıcakaya'nın Laçin mahallesinde özel bir şirket tarafından kuşkonmaz üretimi yapılan tarla ve tesislerde incelemelerde bulundu. Ziyarette Şirket sahibi Arman Badur, ve diğer yetkililerden kuşkonmaz üretim tesisleri hakkında bilgi alan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kuşkonmaz üretiminin yüzde 90'dan fazlasının Eskişehir'de yapıldığını belirterek, Sarıcakaya markası ile İyi Tarım Uygulamaları kapsamında kuşkonmaz üretimi yapan firmanın yurt içi pazarı ile birlikte Romanya, Hollanda, Almanya ve Singapur gibi ülkelere ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırdığını ifade etti. Kuşkonmazın idrar söktürücü özelliği olduğu için böbrek taşlarının düşürülmesinde fayda sağladığını ve ülser için iyi geldiğini belirten İl Müdürü Dr. Sever, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelen kuşkonmazın probiyotik bakterilerin gelişimini desteklediği için de hazımsızlığı giderdiğini söyledi.



Yüksek antioksidan özelliğe sahip kuşkonmazın en çok folik asit üreten bitkilerden biri olduğunu belirten İl Müdürü Dr. Sever, lif değeri çok yüksek olan ve kalsiyum, magnezyum, demir gibi elementler içeren bitkinin, bu içeriği sebebiyle de kemik sağlığı için çok faydalı olduğunu ve kemik erimesinin önlenmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti.



Şirket sahibi ve yetkilileri de İl Müdürü Dr. Emine Sever'e teşekkür ederek, kendilerini işletmelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.



Daha sonra Sarıcakaya ilçesinde ilgili şirket tarafından işletilen soğuk hava deposu ve paketleme tesisinin birlikte gezilmesiyle ziyaret sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA