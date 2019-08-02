Eskişehir tıbbi bitkide atağa kalkıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesine start verildiğine değinerek, "Tıbbi nane başta olmak üzere lavanta, çörekotu ve kekikte deneme ekimlerini başlattık bu yıldan itibaren Eskişehir'imiz tıbbi bitkilerde atağa kalkmış olacak" dedi.

İlk etapta Eskişehir'in hava ve toprak şartlarına uygun olabilecek dört ürünün deneme ekimi ve demonstrasyon çalışmasının yapıldığını aktaran İl Müdürü Sever, 9 Mayıs 2019'da Mihalgazi ilçesi çiftçilerinden Atila Ünal'a ait parsele dikilmek üzere teslim edilen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Yalova'da bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 5 bin 350 adet tıbbi nane fidesinin ilk hasadının 29 Temmuz'da gerçekleştirildiğini belirtti.

İl Müdürü Sever, "Hedefimiz Katma Değerli Ürünleri Teşvik Etmek"

Projenin başlangıçta 800 metrekare alanda uygulanacağına işaret eden İl Müdürü Sever, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Dikimi yapılacak tıbbi nanenin gelişmesi izlenerek verimli olması halinde yapraklarından alınan numuneler analize gönderilip kalitesi ölçülecek. Yoğun sebze tarımı yapan İlçemizde, alternatif bitki olarak belirlenen tıbbi nane çalışmasının başarılı olması durumunda üreticilerimize gelir getirici yeni bir ürün kazandırılması amaçlanmaktadır. Hedefimiz katma değerli ürünleri teşvik etmek" dedi.

Ekim takvimi içerisinde demonstrasyon çalışmaları kapsamında olan kekik, çörekotu ve lavanta dikimi için de üreticilere fide teslimlerinin yapılacağını anlatan Sever, tıbbi nanenin dikim takviminden sonra önümüzdeki Eylül-Ekim aylarında 2 dönüm alanda lavanta ve kekik dikimlerinin, Şubat-Mart aylarında ekimi gerçekleştirilen çörekotu hasadının da Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirileceğini ifade ederek deneme sürecinde üreticilerimize her türlü teknik desteğin Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz ekiplerince sağlanacağını belirtti.

"Dünyada 110 milyar dolara ulaşan tıbbi ve aromatik ürünler pazarından Türkiye'nin aldığı pay 2 buçuk milyar doları seviyesi"

İnsanların metabolizmayı destekleyici bitkisel ürünlere daha fazla yönelmesi nedeniyle tıbbi ve aromatik bitkilerde pazar payının hızla büyüdüğüne işaret eden Sever, "Dünyada 2017 verilerine göre tıbbi ve aromatik ürünler pazarı 110 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin bu pastadan aldığı pay 2 buçuk milyar doları seviyesinde. Toprak ve iklim çeşitliliği göz önüne alındığında birçok endemik bitkiye ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu pastadan çok daha büyük bir pay alması gerektiğine inanıyoruz. Eskişehir de başlatılan bu çalışma ile tıbbi bitki üretimi konusunda kendisine alan açacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA