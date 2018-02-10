Eskişehir'deki Oteller Hepgeleceksin.com ile Doldu

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) öncülüğünde, turizm derneklerinin desteğiyle kurulan "HepGeleceksin.com" internet sitesinden duyurulan kampanyalar sayesinde kentteki konaklama tesislerinin doluluk oranının yüzde 69'a çıktığı belirtildi.

ETO Başkanı Metin Güler yaptığı yazılı açıklamada, "HepGeleceksin.com" internet sitesinin kent markası ve turizmine katkı sağladığını ifade etti.

Kampanyaya şehirdeki turizm derneklerinin, belediyelerin, otellerin, sanatçıların, futbolcuların ve tanınmış simaların destek olduğunu belirten Güler, bu kapsamında yapılan çalışmalarla 20 milyondan fazla kişiye eriştiklerini bildirdi.

Güler, şunları kaydetti:

"Erişim sağlanan illerde İstanbul ilk sırada yer alıyor. Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya'da da kampanya ilgiyle takip edildi. HepGeleceksin.com internet sitesi 80 bin 352 kişi tarafından 90 bin 535 kez ziyaret edildi. Bu kampanya, Eskişehir Ticaret Odası tarafından başlatılan ve kente daha fazla turist gelmesi için düzenlenen bir turizm projesidir. Sömestr döneminde konaklama için rezervasyon yapan misafirler ayrıca kentte hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenlenen 50'den fazla sanat, konser, tiyatro, çocuk tiyatrosu, sergi, imza günü ve eğitim seminerleri için rezervasyon yaptırabiliyor. Kampanya aldığımız karar sonucu tüm yıla yayıldı. Çalışmalar önümüzdeki dönemlerde de aktif olarak yürütülecek."

Güler, Eskişehir'e daha çok turist çekmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "HepGeleceksin.com kampanyasıyla şehrimize gelen çocuklu aile sayısı bin 550 oldu. Eskişehir'de 'düşük sezon' diye adlandırılan zaman diliminde otellerin doluluk oranı ortalaması yüzde 40'tır. HepGeleceksin.com kampanyasının katkısıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 69'a ulaştı." ifadesini kullandı.