Eskişehir'de genç bisikletçiler kıyasıya yarıştı

25.08.2019 15:17

Genç dağ bisikletçileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Eskişehir Kent Ormanı'nda buluştu.



Düzenlenen etkinlikte 7 kategoride düzenlenen yarışmaya 100'e yakın sporcu katıldı. Havanın sıcak olmasına rağmen zorlu parkurda kıyasıya mücadele eden sporcular izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Etkinliğe katılan yarışmacılar, bisiklet sporuna destek verilerek bu tarz yarışmaların daha çok yapılması gerektiğini belirtiler. Ayrıca sporcular Eskişehir'deki resmi makamlardan destek için hiçbir katılımın olmadığının altını çizdiler.



Elite Erkekler kategorisinde ilk 3 sırayı alan Yasin Ekici, Muhammed Asar ve Yasin Ekmekçihabeş'e, Elite Bayanlar kategorisinde şampiyon olan Elif Başak'a, Altay Genç Erkekler kategorisinde ilk 3 sırayı alan Fatih Güngör, Enes Hamza Kıyma ve Mehmet Temiztürk'e, Yıldız A Erkekler kategorisinde ilk 3 sırayı elde eden Emre Özkurt, Mehmet Can Tırık ve Enes Boz'a, Yıldız B Erkekler kategorisinde Yusuf Mert Kısa, Muhammed Yusuf Bacak ve Kamil Güngör'e ödülleri takdim edilirken, en küçük sporcu ödülü ise 5 yaşındaki Efe Ekmekçihabeş'e verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA