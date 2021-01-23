Eski takım arkadaşı Guarin'den Falcao'ya: Galatasaray'ı bırak bize gel

Galatasaray'ın sakatlıklar nedeniyle faydalanamadığı ve gözden çıkardığı Radamel Falcao'ya milli takımdan ve Porto'dan eski takım arkadaşı Fredy Guarin, çağrıda bulundu.

Guarin yaptığı açıklamada, "Milonairos transferi resmileşince Falcao ile konuştum, 'Kaplan, senin de gelme zamanın geldi. Ben her zaman konuştuğumuzu gerçekleştirdim ve transfer oldum. Artık senin de zamanın geldi' dedim. Umarım bu rüyayı birlikte paylaşırız çünkü bir gün birlikte Millionaires'te oynamanın hayalini kuruyorduk" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın en büyük kulüplerinden olan Millonarios'un sahibi Gustavo Serpa da geçtiğimiz günlerde Falcao'nun "Hayallerini süslediğini" söylemişti. "Her gün Radamel Falcao'nun Millonarios forması giydiğini hayal ediyorum. Falcao'yla daha önce bir kez görüşme fırsatım oldu. Bu transfer sadece ona ve istediği şeye bağlı" dedi.

Falcao ve Guarin

"BENİM EVİM TÜRKİYE"

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron ise transfer iddialarına yanıt olarak ülkeden ayrılmayacaklarını kaydediyor; "Türkiye'yi çok seviyorum, harika bir ülke. Üzgünüm, bir yere gidemem, benim evim burada."

Kolombiya'da 15 lig şampiyonluğu bulunan Millonarios, son olarak 2017 yılında bu kupayı kaldırmayı başardı. Radamel Falcao ise 15 yaşında ayrıldığı Kolombiya'da sadece altyapı düzeyinde Lanceros Boyaca forması giydi.