Eski takım arkadaşı Guarin'den Falcao'ya: Galatasaray'ı bırak bize gel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eski takım arkadaşı Guarin'den Falcao'ya: Galatasaray'ı bırak bize gel

23.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:43

Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin'in ülkesinde Millonarios'a transfer olmasının ardından Radamel Falcao'yu arayıp "Galatasaray'ı bırak bize gel" dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın sakatlıklar nedeniyle faydalanamadığı ve gözden çıkardığı Radamel Falcao'ya milli takımdan ve Porto'dan eski takım arkadaşı Fredy Guarin, çağrıda bulundu.

Guarin yaptığı açıklamada, "Milonairos transferi resmileşince Falcao ile konuştum, 'Kaplan, senin de gelme zamanın geldi. Ben her zaman konuştuğumuzu gerçekleştirdim ve transfer oldum. Artık senin de zamanın geldi' dedim. Umarım bu rüyayı birlikte paylaşırız çünkü bir gün birlikte Millionaires'te oynamanın hayalini kuruyorduk" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın en büyük kulüplerinden olan Millonarios'un sahibi Gustavo Serpa da geçtiğimiz günlerde Falcao'nun "Hayallerini süslediğini" söylemişti. "Her gün Radamel Falcao'nun Millonarios forması giydiğini hayal ediyorum. Falcao'yla daha önce bir kez görüşme fırsatım oldu. Bu transfer sadece ona ve istediği şeye bağlı" dedi.

Eski takım arkadaşı Guarin'den Falcao'ya: Galatasaray'ı bırak bize gel
Falcao ve Guarin

"BENİM EVİM TÜRKİYE"

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron ise transfer iddialarına yanıt olarak ülkeden ayrılmayacaklarını kaydediyor; "Türkiye'yi çok seviyorum, harika bir ülke. Üzgünüm, bir yere gidemem, benim evim burada."

Kolombiya'da 15 lig şampiyonluğu bulunan Millonarios, son olarak 2017 yılında bu kupayı kaldırmayı başardı. Radamel Falcao ise 15 yaşında ayrıldığı Kolombiya'da sadece altyapı düzeyinde Lanceros Boyaca forması giydi.

Eski takım arkadaşı Guarin'den Falcao'ya: Galatasaray'ı bırak bize gel
Haber Yorumları (7)
ANGARALI0606: Geldiğinden beri bütün dünya bunun peşinde. . Ama o hala burada. !
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
AHMET: Gitmez ki
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
BİR GARİP 6S LİLER;)): klasik 6s mantık dışı haberleri:)))
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Stjepan Tomas Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Düzce Cinayet Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski takım arkadaşı Guarin'den Falcao'ya: Galatasaray'ı bırak bize gel - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 17:32:09. #1.14#
title