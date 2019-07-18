Eski spor spikeri Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile görüntülendi
Ozan Doğulu, çocuklarının annesi Ece Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğini 2018 yazında bitirmişti. Bu ayrılığa eski spor spikeri ve şimdi şarkıcı olan Kübra Hera Aslan'ın neden olduğu iddia edilmişti.
Sevgililer önceki gün Arnavutköy'deydi. Objektifleri fark eden popçu, "Dikkat et bizi çekiyorlar" dedi. Ozan Doğulu bunun üzerine adımlarını hızlandırdı, Kübra Hera Aslan'dan uzaklaşmaya çalıştı.
OZAN DOĞULU'YA NE KADAR AŞIK OLDUĞUNU ANLATTI
Eski spor spikeri ve şimdi şarkıcı olan Kübra Hera Aslan, 10 yıl önce Miss Turkey ikinci güzeli seçildi. Uzun süre spor spikerliği yaptı. Şimdi hep hayalini kurduğu müzik dünyasına adım attı. Adı birlikte çalıştığı Ozan Doğulu'yla aşk dedikodularına karıştı. Hatta Doğulu'nun boşanmasının sebebi olarak gösterildi. Kübra Hera Aslan bugün Kanal D'deki '2. Sayfa'ya konuk oldu ve Ozan Doğulu'ya ne kadar aşık olduğunu anlattı.
"BANA YOL GÖSTERDİ"
Ben Ozan Doğulu'ya çok aşığım. Şöyle Ozan benim erkek arkadaşım olması dışında en iyi arkadaşlarımdan biri. Bu sektörde bana yol gösteren… Hem prodüktörüm, hem abim, hem arkadaşım hem de erkek arkadaşım.
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Bayanda da ne dudak var be. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kadın milleti hiç çekinmeden utanmadan yuva yıkar ve bundan büyük mutluluk duyar çünkü istediğini elde etmiştir.kadınlar canlarının istediği her şeyi yapmaya haklarının olduğunu düşünürler.ihtirasları yüzünden savaş çıksa ve milyonlarca insan ölse umursamazlar bile.kadın şeytandır.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bende Ufak kardesiniz olabilirim istersenizCevap Yaz Yayından Kaldır
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abim derkenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bula bula yer elmasınımı bulmuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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lokum gibi karıCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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aynen2 Yayından Kaldır
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SİNOP LOKUMUYayından Kaldır
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11 YILLIK EVLILIKLERINI YIKTI!!!!! OZAN DA AKLINA GIRMESINE MÜSAADE ETTI- AILESINE COCUKLARINA YAZIK OLDU . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır