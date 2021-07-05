Eski şöhretler tekrar sahalarda

Bir dönem Türk futbolunun unutulmaz isimleri Yücespor Veteranlar Turnuvası'nda tekrar buluştu.

Bir dönem Türk futbolunun unutulmaz isimleri Yücespor Veteranlar Turnuvası'nda tekrar buluştu.

Bir dönem Türk futbolunun unutulmaz isimleri Zuhuratbaba Sahası'nda Yücespor Veteranlar Turnuvası'nda tekrar bir araya geldi. Beşiktaşlı Ziya Doğan ile Ali Gültiken, Fenerbahçeli Nezihi Tosuncuk, Ankaragücülü Kemal Yıldırım ve Fatih Karagümrüklü Fahri Çakar izleyenleri tekrar eski günlere götürdü. Yücespor Başkanı Ender Doğru, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmişte Türk futboluna damga vurmuş bu unutulmaz isimleri sevenlerinle tekrar bir araya getirmek bizleri de çok mutlu ediyor. Astıkları formaları Yücespor Kulübü için tekrar giyen bu değerli futbolculara kulübümüz adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı