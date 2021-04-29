Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, "Cezamı çekeceğim" dedi
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Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, "Cezamı çekeceğim" dedi

Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, 'Cezamı çekeceğim' dedi
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Eski Alman stoper Christoph Metzelder, çocuk istismarı videoları bulundurduğunu ve bunu başkalarıyla paylaştığını mahkemede itiraf etti. 30 farklı çocuk ve 3 kadına ait 297 mahrem videoları telefonda tespit edilen Metzelder, "Derin bir ahlaki suç içledim. Zarar görenlerden özür diliyorum. Hayatım boyunca cezasını çekeceğim" ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Schalke 04 formaları giyen Alman eski milli oyuncu Christoph Metzelder, çıktığı mahkemede çocuklarla ilgili hassas içerikleri telefonunda ve bilgisayarında bulundurduğunu ve başkalarıyla paylaştığını itiraf etti.

"HAYATIM BOYUNCA CEZA ÇEKECEĞİM"

Mahkemede pişman olduğunu belriten Metzelder, "Derbin bir ahlaki suç işledim, zarar görenlerden özür diliyorum. Hayatım boyunca cezasını çekeceğim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında, yaklaşık 1 yıllık incelemenin sonucunda, 30 farklı çocuğa ait 297 adet fotoğrafla ilgili dosyanın Metzelder'in telefonunda bulunduğu, ayrıca 3 adet kadına ait mahrem videoların da tespit edildiği kaydedilmişti.

ŞAHİTLER VAR

iki kadın da Christoph Metzelder'in, kendilerine çocuklarla ilgili içerikler gönderdiğini belirterek şahit olmuşlardı.

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