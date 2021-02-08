Eski Real Madrid'li Luka Jovic: Falcao gibi olmak istiyorum
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Eski Real Madrid'li Luka Jovic: Falcao gibi olmak istiyorum

08.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:12

Real Madrid'in eski futbolcusu Luka Jovic, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao gibi olmak istediğini dile getirdi. Real Madrid'de beklentileri karşılayamayan Sırp futbolcu, devre arasında kiralık olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un kadrosuna katılmıştı.

Devre arası transfer döneminde Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Eintracht Frankfurt'a dönen Luka Jovic, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya hayran olduğunu söyledi.

Luka Jovic açıklamasında, "Çok idolüm vardı. Ronaldo var, Ibrahimovic var ama en çok Falcao'yu idol olarak aldım. Falcao ile benzer bir oyun tarzımız var. Ben de birgün Falcao kadar başarılı olmak isterim" sözlerine yer verdi

Real Madrid'de geliştiğini kaydeden, "Madrid'de çok geliştim, dünyanın en büyük takında oynamak bir onurdu, dünyanın en iyi oyuncularıyla idman yapmak büyük bir zevkti. Madrid'de ilk zamanlarım zor geçti çünkü daha 21 yaşındaydım. Büyük oyunculardan çok şey öğrendim" dedi.

"KESİNLİKLE HAYIR"

Bundesliga'da kendisini bir yıldız gibi hissedip hissetmediği sorulurken, "Kesinlikle hayır. Burada güvenimi geri kazanacağım, önceki seviyeme geri dönmek istiyorum. Benim için en iyi seçenek buydu" açıklamasını yaptı.

Eski Real Madrid'li Luka Jovic: Falcao gibi olmak istiyorum
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