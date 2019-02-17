Eski Milli Futbolcu Tanju Çolak Kosovalı Sporseverlerle Buluştu

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de sporseverlerle bir araya geldi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki bir otelde Kosova'nın 17 Şubat Bağımsızlık Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Çolak, burada yaptığı konuşmada, kariyerindeki çıkışı Samsunspor'un altyapısına geçtiğinde yakaladığını ifade etti.

Samsunspor'un ardından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde süren kariyeriyle ilgili özel anılarını paylaşan Çolak, aynı dönem top koşturduğu takım arkadaşı Cevad Prekazi ve Eski Kosova Futbol Federasyonu Başkanı merhum Fadıl Vokri ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Söyleşi, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Çolak, söyleşi sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki gündür buradayız. Kosova'da olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kosova halkının samimiyeti ve sıcaklığı harikaydı. Kosova'daki Türkler, Arnavutlar bizleri çok seviyorlar, bizleri kucaklıyorlar. Muhteşem bir misafirperverlik örneği yaşıyoruz. Burada olmaktan çok gururluyuz, Kosova Cumhuriyeti'ne nice 11 yıllar diliyorum." dedi.

Kosova Bağımsızlık Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün Kosovalı veteranlar ile Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması arasında Prizren'de dostluk maçı yapılmıştı. Maç, ev sahibi Kosova takımının 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Kosova, 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA