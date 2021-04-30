Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
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Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı

Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasya'da yaşayan Şaziye Arslan, kentteki gelinlik firmalarındaki ikinci el gelinliklerle eski perdelerin çöpe atılmasını önleyip kumaşlarını ve süslerini kullanarak ev tekstil ürünleri tasarladı.

Amasya'da yaşayan Şaziye Arslan, kentteki gelinlik firmalarındaki ikinci el gelinliklerle eski perdelerin çöpe atılmasını önleyip kumaşlarını ve süslerini kullanarak ev tekstil ürünleri tasarladı. 'Şahane dönüşüm' adını verdiği örnek bir projeye imza atmasının yanı sıra bazı ikinci el gelinlikleri elden geçirip genç kızlara hediye etti.

Bugüne kadar kullanılmış 500 gelinliği firmalardan alıp her parçasını titiz bir şekilde değerlendirdiğini belirten evli ve 3 çocuk annesi Arslan, usta öğretici olarak görev yaptığı Amasya Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan dikiş nakış kursuna katılan kursiyerlerle birlikte kolları sıvadı. El emeği, göz nuruyla işleyip tasarladıkları ürünleri kursiyerleriyle birlikte satıp ev ekonomilerine katkıda bulundukları gibi çöpe atılmalarını önleyip yeniden kullanımlarını sağladı. 41 yaşındaki Arslan, "Gelinliğin düğmesini, fermuarını, astarını, dantelleri, özellikle de güpürlerini kullandık. Bunları çocuk abiye kıyafetleri, ev tekstil ürünleri, seccadeler ve mutfak takımlarına dönüştürdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla imza attıkları farkındalık çalışmasını sürdüreceklerine değinen Aslan, kendisine destek olan Amasya Halk Eğitimi Merkezi yetkililerine teşekkür etti. - AMASYA

Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı
Eski gelinlik ve perdeleri topladı, 'şahane dönüşüme' imza attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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